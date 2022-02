Ben Broeders kan zijn beste resultaat van het seizoen niet verbeteren in Polen

Indoor ging Ben Broeders al twee keer op 5,80 meter, maar die hoogte heeft hij deze winter nog niet kunnen benaderen. In Birmingham ging hij voor het eerst dit indoorseizoen over 5,70 meter (5,71 om precies te zijn) en dat deed hij opnieuw in Torun.

Broeders hield hiermee wel onder meer ex-olympisch kampioen Thiago Braz en de Poolse toppers Lisek en Wojciechowski achter zich, maar voor de zege - die naar de Filipijn Obiena ging - had hij nog 10 centimeter hoger moeten gaan.

Als hij 5,81 meter had gesprongen, dan had Broeders meteen ook de limiet voor het WK indoor in Belgrado gehaald. Hij heeft nog minder dan een maand om dat minimum te springen.