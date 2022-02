Amerikaanse voetbalsters verdienen voortaan evenveel als hun mannelijke collega's

In 2019 trokken enkele speelsters van de succesvolle Amerikaanse vrouwenploeg naar de rechter om hetzelfde loon te krijgen als hun mannelijke collega's. Voor de rechtbank in Los Angeles trokken ze aanvankelijk aan het kortste eind.



De speelsters gingen tegen die uitspraak in beroep. Het was nog wachten op de definitieve uitspraak van de rechter, maar dankzij het onderlinge akkoord is dat niet meer van belang.

"US Soccer engageert zich om vanaf nu de spelers en speelsters van de mannen- en vrouwenploeg evenveel te betalen voor officiële duels, oefeninterlands, toernooien en het WK", zo klinkt het in de mededeling.



Volgens The New York Times zouden de speelsters een eenmalig bedrag van 24 miljoen dollar ontvangen, een compensatie omdat de verloning jarenlang niet gelijk was.