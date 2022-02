Ann Wauters gehuldigd door KU Leuven: "Op en naast het terrein een voorbeeld zijn"

"Ik geloof dat sport kan bijdragen aan een betere wereld, waarin we inclusiever kunnen zijn en moeilijke thema's ook bespreekbaar kunnen maken. Thema's zoals racisme of black lives matter zijn dankzij de sport mee op tafel gelegd. Dat heeft veel maatschappelijke waarde", vertelt Wauters.

"Dit is een mooie erkenning, het is een eer om hier te mogen zij", vertelde Wauters aan Sporza. "Ik heb heel lang gebasket, in veel verschillende landen. Als ik er nu op terugblik zijn de vele trofeeën die ik heb gewonnen niet het belangrijkste, maar wel de manier hoe ik naar de wereld heb kunnen kijken."

Maar ook op maatschappelijk vlak is en blijft Wauters een bezige bij. Donderdag werd ze voor dat sociaal engagement gelauwerd door de KU Leuven. Ze ontving van rector Luc Sels en erepenning en gaf daarna een lezing over gender- en diversiteitsuitdagingen in de sport.

"Ik paste niet binnen de norm, maar heb toch mijn weg gevonden"

Het thema van Wauters' gastcollege, gender- en diversiteitsuitdaging, is iets wat haar zelf erg nauw aan het hart ligt. "Ik ben een vrouw van 1,95 meter, dan pas je niet binnen de norm. Ik ben dan ook nog eens lesbisch, dan pas je nog eens niet binnen norm."



"Maar ik heb meer dan twintig jaar gebasket in een overwegend mannelijke sport en heb daar toch mijn weg in gevonden. Dat is de boodschap die ik vandaag wil geven. Het is niet altijd makkelijk, maar alles is mogelijk."



Wauters is dan ook stellig: ze wil woorden omzetten in daden. "Ik wil heel actiegericht zijn. In de sport was ik dat, maar op maatschappelijk vlak wil ik dat ook zijn. We moeten naar elkaar luisteren en actie ondernemen. Bijvoorbeeld op vlak van vrouwen in de sport."



"Ik kreeg nu een kans om in Amerika te gaan coachen en ik heb die opportuniteit gegrepen. Zo zorg ik er ook voor om misschien op een andere manier een voorbeeld te kunnen zijn: zowel op het terrein als naast het terrein."