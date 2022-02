Michèle George wint Paralympic Sport Award bij vrouwen, Devos en Genyn delen bij mannen

De Paralympic Sport Awards worden uitgereikt door het Belgisch Paralympisch Comité. De hoofdprijs is die van Performance of the Year. Die ging bij de vrouwen naar Michèle George, tweevoudig goudenmedaillewinnares bij de Paralympische Spelen in Tokio.

Bij de mannen zijn er dus twee winnaars: tafeltennisser Laurens Devos die zijn paralympische titel kon verlengen in het enkelspel, en wheeler Peter Genyn die zijn paralympische titel op de 100 meter rolstoelsprint verlengde en ook zilver won op de 200 meter.



Revelatie van het jaar is tandem Milan Thomas met zijn piloot Jonas Goeman. Het duo werd 6e op de wereldbeker in Oostende in mei vorig jaar en 5e op het WK paracycling in het Portugese Cascais. Zij krijgen de trofee "Engie Talent of the Year".



Voor het eerst is er ook een trofee voor een coach die heeft bijgedragen tot het succes van een atleet of atleten. De eerste laureaat is Remko Meeusen die de Belgische G-wielrenners begeleidt op de piste en op de weg.

Normaal vond de huldiging plaats begin december, maar corona gooide roet in het eten.