Australische basketballegende Lauren Jackson (40) kondigt comeback aan

Jackson zal terugkeren op het "hoogste niveau" bij de Alburgy-Wodonga Bandits in de Australische tweede klasse. Die club uit haar thuisstad speelt nota bene in het naar haar vernoemde Lauren Jackson Sports Centre.

De 40-jarige Jackson is een levende legende. Met Australië werd ze in 2006 wereldkampioen. Daarnaast behaalde ze drie keer olympisch zilver (2000, 2004, 2008) en brons op de Spelen in Londen (2012). Ze mocht in Londen ook de Australische vlag dragen tijdens de openingsceremonie.

Met Seattle Storm werd ze ook twee keer kampioen van de WNBA, waar ze ook drie keer werd verkozen tot MVP.

In 2016 maakten knieproblemen een einde aan haar carrière, die haar verder in Zuid-Korea, bij Spartak Moskou en Valencia bracht, waar ze in 2012 met Ann Wauters succes boekte in de EuroLeague.