Kan het nog? Snowboardicoon Shaun White zet alles op alles voor olympisch ticket

De verrassing was groot op Mammoth Mountain vorig weekend. Shaun White had zich als derde geplaatst voor de finale van wat voor Team USA de laatste kwalificatiewedstrijd was richting Olympische Spelen, toen hij plots de handdoek in de ring gooide.

De drievoudige olympische kampioen (2006, 2014 en 2018) viel tijdens een training en zou ook nog te veel last gehad hebben van een coronabesmetting die hij opgelopen had tijdens de feestdagen. Hij was moe een kortademig. "Geen pretje", vertelde de Amerikaan.

Maar daardoor zag het 35-jarige snowboardicoon wel zijn kansen op een rechtstreeks ticket richting Peking in rook opgaan. Wie op 1 van de 4 kwalificatie-events het podium haalt, mag rechtstreeks naar de Spelen. Hij werd op Mammoth Mountain uiteindelijk 12e, op de vorige wedstrijden eindigde hij 4e, 7e en 8e.

Nu ziet hij nog een kans om zich te bewijzen, de Wereldbekerwedstrijd in Laax dit weekend. De Verenigde Staten kunnen 4 snowboarders naar Peking sturen voor de halfpipecompetitie. Momenteel staan er 3 landgenoten hoger gerangschikt dan White. Een goed resultaat in Laax zou voldoende moeten zijn voor White om mee naar China te mogen.

"Dit is niet hoe ik had gedacht dat mijn weg naar de Spelen zou verlopen, maar ach, het is nu zo", zei White aan olympics.com.

En als het mislukt dit weekend? De Amerikaanse bond zou er nog altijd voor kunnen kiezen om White toch mee te nemen naar China op basis van een uitzondering.

Hij droomt in Peking van een 4e keer goud, maar eerst dus maar scoren in Zwitserland.