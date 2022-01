Memphis pakt de scalp van Golden State, Phoenix klopt Toronto en is weer 1e

Zoals zo vaak al dit seizoen droeg de 10e opeenvolgende zege - een clubrecord - de stempel van Morant. De 22-jarige point guard leverde een mooi duel met Stephen Curry.



Curry kwam tot een "triple double" (27 ptn, 10 ass, 10 rbs), maar Morant kwam er als topschutter uit met 29 punten (naast 8 assists). Morant begon en eindigde als een wervelwind. Hij maakte 15 punten in het eerste kwart en sloot af met de laatste 5 punten van zijn team in de slotminuut.



Klay Thompson toonde 48 uur na zijn geslaagde terugkeer na 2 zware blessures opnieuw goede dingen met 14 punten, 3 assists en 3 rebounds in 20 minuten. In money time zorgde Thompson bijna nog voor een ommekeer.



Memphis gaf Phoenix zo de kans om Golden State te onttronen als koploper en de Suns grepen die ook: 95-99 in Toronto. Andermaal was het collectief de troef van Phoenix met de 5 basisspelers tussen 12 en 19 punten.



Zoals zo vaak maakten uiteindelijk Chris Paul (15 ptn, 12 ass) en Devin Booker (16 ptn) het verschil.



Memphis staat nu 4e in het westen met 29 zeges en 14 nederlagen, Golden State is tweede met 30-10, Phoenix is eerste met 31-9.



In het oosten is Chigaco (27-11) de leider. Detroit moest er flink aan geloven met 133-87, Nikola Vucevic (22 pnt) en DeMar Rozan (20 ptn) waren de uitblinkers.