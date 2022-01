Belgische snowboarders doen goeie zaak voor olympische kwalificatie

Evy Poppe, jeugdwereldkampioen in de slopestyle, kon haar stunt van vorige week in Calgary (6e plaats) niet herhalen. Poppe eindigde als 13e in de kwalificaties en miste zo de finale. Die 13e plaats leverde haar wel veel punten op en ze staat op de rand van een olympische kwalificatieplaats.

De top 30 van de uitgekuiste olympische kwalificatieranking (Big Air en slopestyle samen) op 16 januari heeft zijn ticket voor Peking beet. Poppe heeft nog één WB-manche, volgende week in Laax, om zich in die top 30 te wurmen.

Loranne Smans (foto onder) haalde de finale in Mammoth Mountain wel. Smans eindigde daarin als 10e. Smans is al zeker van een ticket voor de Winterspelen, die over minder dan een maand van start gaan in Peking.