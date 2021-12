Karolina Pliskova moet met handblessure passen voor Australian Open

"Helaas heb ik gisteren mijn rechterhand geblesseerd tijdens de training en zal ik niet kunnen spelen in Adelaide, Sydney en de Australian Open", klonk het in een statement.

Pliskova stond in 2019 nog in de halve finales in Melbourne, maar verloor toen van eindwinnares Naomi Osaka. Afgelopen seizoen moest ze in de finale van Wimbledon de duimen leggen voor Ashleigh Barty.

Pliskova is niet de eerste topper die verstek moet laten gaan voor de Australian Open. Ook Serena Williams, Bianca Andreescu en Roger Federer zullen niet in actie komen op Australische bodem.