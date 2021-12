Belgian Lion Kevin Tumba vindt onderdak in de Franse competitie

Kevin Tumba verdedigde in het verleden de kleuren van onder meer Leuven, Charleroi en Murcia. Vorig seizoen was hij aan de slag bij Kolossos in de Griekse competitie. Sindsdien zat de 2,09m grote center zonder club.



Tumba wordt nu opgevist als medische joker door de Franse eersteklasser Fos Provence, momenteel de nummer 14 in Frankrijk. Onze landgenoot moet er de blessure van de Amerikaan Terell Parks helpen opvangen.



Tumba is de 2e werkloze Lion in korte tijd die opgepikt wordt door een Franse club. Een week geleden zette Jonathan Tabu zijn kribbel bij Champagne Basket Châlons-Reims.