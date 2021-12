Antetokounmpo maakt eigenhandig einde aan zegereeks van Houston

Bij Houston was Garrison Mathews de topschutter met 23 punten. Milwaukee blijft 3e in de Eastern Conference. Houston staat op de 13e plaats in het Westen.

Phoenix houdt stand zonder sterkhouders

Niet alleen Giannis Antetokounmpo was goed op dreef, ook LeBron James maakte indruk met 33 punten. Hij loodste de LA Lakers zo naar een duidelijke 95-116-overwinning tegen Oklahoma City, de voorlaatste in de Western Conference. De Lakers blijven 6e.

Phoenix Suns blijft de nummer 2 in het Westen. De finalisten van vorig jaar moeten niet alleen vedette Devin Booker missen met een blessure, maar zagen ook DeAndre Ayton ziek uitvallen. Toch haalden ze het met 111-90 tegen Boston.

Verder was Brooklyn, de koploper in de Eastern Conference, met 105-113 te sterk voor Atlanta. Met 31 punten had Kevin Durant een groot aandeel in de zege.