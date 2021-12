Parket Volley Vlaanderen opent procedure na aantijgingen tegen Vande Broek

Het parket van Volley Vlaanderen heeft beslist een ambtshalve vordering te starten tegen bondscoach Gert Vande Broek na de getuigenissen over mogelijk psychologisch grensoverschrijdend gedrag bij de Yellow Tigers.

"Het Volley-Bondsparket is bevoegd om onder meer elk grensoverschrijdend gedrag binnen de context van Volley Vlaanderen vzw in volledige onafhankelijkheid te onderzoeken en desgevallend te vervolgen. Ongeacht of dit binnen of buiten de sportaccommodatie of -infrastructuur werd gepleegd", zo klinkt het in een mededeling.

"Het Volley-Bondsparket verricht een onderzoek en er zal na afloop een verslag opgesteld worden. Het verslag kan een beslissing tot seponering dan wel een voorstel tot minnelijke schikking bevatten."

"Het Volley-Bondsparket kan eveneens oordelen om de vordering onmiddellijk aanhangig te maken bij de bevoegde juridische raad van Volley Vlaanderen vzw."