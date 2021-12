Golden State Warriors en Phoenix Suns blijven zeges opstapelen

In het eigen Chase Center in San Francisco haalden de Warriors het met duidelijke 126-95 cijfers van Orlando Magic, onder meer dankzij 31 punten en 8 assist van Stephen Curry. Voor Magic was het al de twintigste nederlaag van het seizoen.

Phoenix Suns had aan San Antonio Spurs een grotere uitdaging, maar ze haalden het nipt met 108-104. Met 20 zeges en 4 nederlagen blijven de Warriors en de Suns de grote slokoppen in de Western Conference.

In de Eastern Conference blijft Chicago Bulls in de nek hijgen van leider Brookly Nets, dat niet in actie kwam. De Bulls haalden het met 109-97 tegen de Denver Nuggets. Zach LaVine nam 32 punten voor zijn rekening.

Met 17 overwinningen, hun 5e in 6 wedstrijden, blijven ze stevig in het spoor van de Net, die één overwinning en één nederlaag minder tellen.