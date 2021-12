Cavendish na contractverlenging: "Samen nog wat mooie herinneringen maken"

Met vier ritzeges in de Tour de France én de groene trui als extraatje was de terugkeer van Mark Cavendish bij Deceuninck-Quick Step een sprookje. De Brit stak dan ook niet onder stoelen of banken dat hij nog niet aan zijn wielerpensioen dacht.

De onderhandelingen sleepten lang aan, maar vorige week kwam er dan toch witte rook. "Mark wou een verlengstuk van zijn sprookje en ik wilde hem dat niet ontnemen", zei ploegbaas Patrick Lefevere.

Vandaag heeft de Brit zijn krabbel onder een nieuw contract gezet. "Ik ben enorm trots en blij met deze nieuwe deal", zegt hij. "Een jaar geleden verstopte ik mijn bewondering voor dit team niet en hoe gelukkig ik was om terug te zijn."

"Ik wist van bij mijn eerste periode dat deze ploeg een familiegevoel heeft, en zo voelt het vandaag nog steeds. De voorbije 12 maanden waren fenomenaal en de steun van de ploeg en de staf heeft me soms heel emotioneel gemaakt."

"Ik kijk er enorm naar uit om samen nog wat meer speciale herinneringen te maken de komende maanden."

Cavendish evenaarde in de Tour het record van 34 ritzeges van Eddy Merckx, maar de Brit aast ongetwijfeld op een 35e zege. De vraag is maar of Lefevere hem nog meeneemt in zijn Tourploeg.