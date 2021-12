Vooruitblik op Winterspelen 2022: "In de breedte staan we er veel beter voor"

Doet 4 februari al een belletje rinkelen? Over iets meer dan twee maanden wordt op die dag de start van de Winterspelen gegeven in Peking. Om het ijs al wat te breken, schetste Bert Sterckx in onze podcast De Tribune een stand van zaken over de toonaangevende Belgische deelnemers.

Bart Swings: "Staat een stuk dichter bij de topschaatsers"

De bekendste aller ijs-Belgen is nog altijd Bart Swings. Vier jaar geleden zorgde hij in Pyeongchang na 20 jaar opnieuw voor een Belgische medaille op de Winterspelen, na Bart Veldkamp in 1998. Om zijn zilver van 2018 op de massastart te evenaren of te verbeteren, staat hij er in februari wel alleen voor. Tactisch is dat een nadeel tegenover landen die twee schaatsers op die discipline hebben. Swings zal dus in topvorm moeten zijn, maar zo vroeg op het seizoen is het moeilijk om daar al een goed zicht op te hebben. "Wat opvalt is dat hij nu wel een stuk dichter staat bij de topschaatsers dan de voorbije jaren als je de tijden vergelijkt", zegt Bert Sterckx die voor Sporza het schaatsen volgt.

"Op de wereldbekermanche in Stavanger eind november verzuurde hij te snel op de 10 kilometer. Op de 1.500m was het best goed, zeker omdat hij die 10 km al in de benen had, alleen zijn start was dramatisch", zag Bert Sterckx. "Als die start een halve seconde beter zou zijn, staat hij meteen in de buurt van het podium in de wereldbeker."

Als zijn start beter is, dan staat Swings meteen in de buurt van het podium op de 1.500m . Bert Sterckx

Wie denkt aan de favorieten voor Peking in het schaatsen, denkt aan Nederland. Alleen laten onze noorderburen het opvallend vaak afweten voorlopig. "Het is nog vroeg, want Nederlanders mikken vooral naar het OKT (Olympisch Kwalificatie Toernooi) waar ze allemaal goed moeten zijn, maar je voelt een soort onrust", zegt Sterckx. "Het is duidelijk dat ze in Nederland bezorgd zijn over enkele Japanners, Koreanen en Canadezen, die hen momenteel voorbij schaatsen. Schaatsers uit Japan en Korea waren er vorig jaar niet bij uit angst voor reizen tijdens de coronacrisis, maar nu zie je dat er daar wel goed gewerkt is." Als de trend van de laatste twee Winterspelen zich doorzet, dan zien we in Peking nog wat minder Nederlandse medailles in het langebaanschaatsen. "De sport is internationaler geworden. Acht jaar geleden In Sotsji won Nederland 23 van de 36 medailles, waarvan acht gouden. Vier jaar geleden waren het er 16 van de 42." "In de wereldbekers zie je nu hetzelfde fenomeen. Dat maakt het ook leuker om te kijken." En op de lange afstanden krijgen de Nederlandse mannen klop van de Zweed Nils Van der Poel.

Stijn en Hanne Desmet: "Stijn is ons heetste ijzer in het vuur"

Nog op het ijs heeft België al zeker Stijn en Hanne Desmet als ijzer in het vuur op de individuele shorttrack. "Stijn is het heetste ijzer in de strijd. Hij moet een finaleplaats als ambitie hebben als een van de meest behendige rijders van het hele pak", weet Bert Sterckx. "Zijn zus Hanne is misschien wel het grootste talent dat we als België hebben (ze werd al vicewereldkampioen op de 1.000m), maar Hanne is op de sukkel. Ze heeft een hersenschudding gehad, had daardoor last van haar evenwichtsorgaan en kan daardoor moeilijk om met fel licht. Dat is lastig als je op ijs moet staan." "Hopelijk kan ze haar niveau snel oppikken, want dan kan ze zeker mooie dingen laten zien op de Spelen." De grote ontgoocheling in het shorttrack is dat de estafetteploegen er niet bij zijn. Zowel de mannen als de gemengde estafetteploeg kon zich niet kwalificeren. Volgens bondscoach Pieter Gysel werd de estafetteploeg de laatste vier jaar verwaarloosd. "Bij de schaatsfederatie verbazen ze zich wel over die uitspraak", weet Sterckx. "Ik denk dat de realiteit is dat er slechts een beperkt aantal middelen zijn en dan moeten er keuzes worden gemaakt. Onder meer tussen langebaanschaatsen en shorttrack." "De shorttrackers kunnen nog trainen in Hasselt, maar de langebaanschaatsers moeten voor elk trainingskamp naar het buitenland, want België heeft geen geschikte schaatsbaan. Dat kost geld."

Loena Hendrickx: "Top acht is haar gezonde ambitie"

Met het kouder worden van de dagen is de ster van Loena Hendrickx de afgelopen weken feller en feller gaan stralen. "Ze heeft op alle vlakken gewonnen aan maturiteit", zag Bert Sterckx. "Zowel mentaal als artistiek. Vroeger was ze vaak gestresseerd. De laatste tijd bevestigt ze keer op keer de verwachtingen." "De ambitie die Hendrickx heeft, is de top acht op de Spelen en dat lijkt me gezond, want ze zal tegenover dominante landen als Rusland, Japan, Canada en de VS uitkomen." Met de tips en mentale steun van haar broer Jorik Hendrickx - zelf deelnemer aan de Winterspelen in Sotsji en Pyeongchang - zal Loena moeten proberen de volgende weken nog een paar details te verbeteren. "Ze kan nog een aantal procenten beter worden, bijvoorbeeld door een sprong waar ze nu blijft steken op tweeënhalve rotatie te verbeteren tot drie rotaties."

Kim Meylemans: "Ze denkt dat ze nog een paar procenten beter kan"

Nog iemand die in de laatste rechte lijn naar de Winterspelen in de spotlights glijdt, is Kim Meylemans. In Innsbruck - een baan die haar niet ligt - werd ze in november op twee verschillende wedstrijden een keer derde en een keer zesde. "Fysiek is Meylemans top in haar discipline", zegt Bert Sterckx. "Op een testwedstrijd op de olympische baan in Peking was ze in een van de runs ook de allersnelste. Dat doet allemaal het beste verhopen."

"Het BOIC heeft haar de afgelopen tijd laten testen in een windtunnel, ze heeft een nieuw zadel waar ze een beter gevoel op heeft en ze denkt zelf dat ze nog een paar procenten kan verbeteren op het vlak van aerodynamica. Hoe wil ze nog niet verklappen." "Als dat waarheid wordt, zie ik haar mooie dingen doen in Peking."