Gouden Spikes uitgesteld door stijgende coronacijfers, nog geen nieuwe datum

"Binnen de huidige epidemiologische situatie waarin we ons bevinden, met onder meer een zeer hoge besmettingsgraad, is het niet aangewezen om de feestelijke uitreiking van de Allianz Gouden Spikes te laten plaatsvinden", klinkt het in een mededeling.



"Als sportfederatie dragen we een verantwoordelijk naar de gezondheid van onze atleten en trainers, maar ook naar alle aanwezigen en genodigden op onze evenementen."



"We willen dan ook geen risico's nemen om iemands gezondheid in gevaar te brengen en de kans op een mogelijke besmetting met het COVID-19 virus zo klein mogelijk houden."



"Daarom werd de beslissing genomen om de uitreiking van de Allianz Gouden Spikes op zaterdag 4 december in Technopolis in Mechelen uit te stellen. Meer informatie over de nieuwe datum volgt binnenkort."



Vorig jaar werden er vanwege de coronapandemie geen Gouden Spikes uitgereikt. De laatste winnaars in 2019 zijn Bashir Abdi en Nafi Thiam. Ook voor de editie van 2021 zijn zij de topfavorieten.