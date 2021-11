46e editie van Memorial Van Damme is op vrijdag 2 september 2022

Na 2 seizoenen waarvan de kalender door de coronapandemie stevig werd overhoop gehaald, zijn er volgend jaar in totaal 14 manches. De opener is op 13 mei in Doha, op 21 mei is Birmingham in Engeland de eerste Europese afspraak.



De derde meeting, op 28 mei in Eugene, zal met een speciale bril bekeken worden: in de Amerikaanse stad vinden van 15 tot 24 juli de wereldkampioenschappen plaats.



De wereldbond hoopt ook weer China aan te doen: op 30 juli staat Shanghai op het programma, de Chinese meeting op 6 augustus moet nog toegekend worden.





De seizoensfinale in Zwitserland loopt over 2 dagen op 7 en 8 september.

World Athletics hield wel nog een slag om de arm: de sanitaire situatie kan de kalender eventueel nog beïnvloeden.