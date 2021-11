Belgian Cats kennen morgen tegenstanders voor WK-kwalificatietoernooi

Het WK basketbal voor vrouwen vindt volgend jaar plaats in Australië, van 22 september tot 1 oktober. Het gastland is al geplaatst, net als olympisch kampioen Verenigde Staten. Beide landen nemen wel deel aan de kwalificaties, maar zijn dus al zeker van hun WK-ticket.



Van 10 tot 13 februari 2022 worden de overige tickets uitgedeeld op 4 kwalificatietoernooien. De loting voor die toernooien gebeurt morgen om 11.30 u in Genève.



De 16 landen uit de 4 potten worden verdeeld over 4 poules. Twee toernooien vinden plaats in Belgrado (Ser), de andere twee worden gespeeld in Osaka (Jap) en Washington (VS).



In elke groep stoten 3 landen door naar het WK. In de poules met Australië en de VS worden er dus nog maar 2 WK-tickets uitgedeeld.



Bij de loting zitten de Belgian Cats in pot 2 en vermijden zo al zeker China, Japan en Servië. Uit pot 1 treffen ze Australië, Canada of de VS. In pot 4 lijkt Bosnië, recent nog te sterk voor de Cats in de EK-voorrondes, de te mijden ploeg.