Tine De Caigny en Hoffenheim maatje te klein voor Barcelona in de CL

De Caigny begon vorige week als een raket aan de Champions League. De Red Flame scoorde tegen het Deense Køge op speeldag 1 in de poulefase meteen twee keer én ze deelde ook een assist uit.

Op speeldag twee draaide het tegen grootmacht Barcelona anders uit. De Caigny en co konden niets uitvreten tegen de titelverdedigers, die bij de rust al met 3-0 voorstonden dankzij Jenifer Hermoso (5') en een dubbel van Alexia Putellas (19' en 33').

De Belgische aanvalster bleef 66 minuten op het veld, waarna ze vervangen werd door Chantal Hagel. Kort daarna breidden de Catalanen hun voorsprong nog uit via een doelpunt van Marta Torrejon, op assist van Putellas (74').

In de andere wedstrijd maakte Arsenal korte metten met Køge door in Denemarken met 1-5 te gaan winnen (0-1 bij de rust). In de stand van Groep C heeft Barcelona het maximum van de punten na drie wedstrijden, gevolgd door Arsenal op de tweede plaats met zes punten.

Tine Decaigny en Hoffenheim staan momenteel op de derde plaats met drie punten. Het Deense HB Køge is troosteloos laatste met nul punten.