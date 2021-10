Nog straffer dan Abdi? Debutante breekt wereldrecord op halve marathon met 70 seconden

Nog ongelofelijker: het was de eerste keer dat Gidey een halve marathon liep. Een onbekende is ze uiteraard niet. Het loopfenomeen is wereldrecordhoudster op de 5.000 en 10.000 meter. In Tokio pakte ze brons op die laatste afstand.

In Valencia legde de Ethiopische 21,1 kilometer af in 1 uur, 2 minuten en 52 seconden. Een waanzinnig nieuw wereldrecord. Maar liefst 70 seconden onder de vorige besttijd van de Keniaanse Ruth Chepngetich. En met haar doorkomst op de 10 kilometer zette ze bijna een tweede wereldrecord neer.

En we moeten toegeven: misschien was het record van Letesenbet Gidey nóg straffer dan dat van onze Bashir Abdi.

Hoogste score dit jaar

De internationale atletiekfederatie kent aan elke prestatie ook een puntenequivalent toe. Wel, het record van Gidey scoorde 1325 punten. Het hoogste aantal van een vrouw dit kalenderjaar.

"Het is een absurde prestatie", klinkt het bij analisten. "Met die tijd zou ze zelfs in aanmerking komen om mee te doen op het EK voor mannen.

"Ik wist dat ik deze tijd kon lopen", vertelde Gidey achteraf. "Want mijn trainingen in Ethiopië gingen heel erg goed. In de toekomst denk ik eraan om mee te doen aan de marathon. Maar ik ben nog niet zeker of dat voor of na de Olympische Spelen in Parijs zal zijn."