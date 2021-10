Loena Hendrickx eindigt met persoonlijke topprestatie 4e in Finland

De overwinning ging naar de Russin Kamila Valiyeva met een fenomenale score van 249,24 punten. Zij werd gevolgd door haar landgenotes Elizabeta Tuktamysheva (233,80) en Alena Kostornaya (218,03).

Met een foutloos uitgevoerd vrij programma passeerde Hendrickx Anastasiia Gubakova uit Georgië. Haar totaal van 212,07 betekende een verbetering van haar persoonlijke topprestatie, die ze in maart op het WK in Stockholm (5e met 208,44) had neergezet.

In het vrije programma (143,25, ook een PR) moest ze alleen de verbluffende Valiyeva, die viervoudige sprongen liet zien, en Tuktamysheva laten voorgaan.



Met de 'oriental mix' slaagde Hendrickx in een bordeaux outfit erin jury en publiek te verleiden. De Arabisch getinte muziek had iets mysterieus en kwam goed over. Alle sprongen, dubbel en drievoudig, voerde de schaatsster uit Arendonk goed uit.



Alleen de drievoudige Rittberger, waaraan in de zomermaanden is gewerkt, ontbrak. Die sprong brachten de drie Russinnen en de Amerikaanse Karen Chen wel op het ijs. Niettemin is het verschil van Hendrickx met Kostornaya momenteel niet meer dan zes punten.

Met een bebloede vinger nam Hendrickx de topscore lachend in ontvangst. Bij een van haar pirouettes had ze zich gesneden aan haar schaats. Een official overhandigde haar attent een zakdoek.



Hendrickx zet het olympisch seizoen over vier weken voort op de Grand Prix-wedstrijden in Turijn. Daar treft ze rijdsters uit China, Japan en Zuid-Korea alsmede opnieuw een drietal sterke Russinnen, onder wie de wereldkampioene van Stockholm Anna Sherbakova, die in Finland op de reservelijst stond.

Het geeft aan hoe groot het reservoir aan schaatssters in Rusland is.