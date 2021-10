Julian Alaphilippe showt woensdag nieuwe regenboogtrui in Milaan-Turijn

De 29-jarige Alaphilippe is de kopman van Deceuninck-Quick Step in de Italiaanse semiklassieker over 190 km, waar veel renners de laatste hand leggen aan hun voorbereiding op de Ronde van Lombardije van zaterdag.



De Fransman krijgt het gezelschap van 3 Belgen: zijn vaste kompaan Dries Devenyns, Pieter Serry en Mauri Vansevenant. De Portugees Joao Almeida, de Italiaan Fausto Masnada en de Duitse stagiair Jason Osborne vervolledigen de selectie.



"We houden van deze wedstrijd en kunnen niet wachten om Julian in zijn prachtige regenboogtrui te zien", zegt sportdirecteur Davide Bramati. "Gisteren presteerden we uitstekend in Bernocchi (Remco Evenepoel won de Italiaanse koers na een knappe solo, red) en we zijn gemotiveerd om ook een goed resultaat te behalen in Milaan-Turijn."

"Het wordt een belangrijke test voor zaterdag." Dan zal de wereldkampioen ook te aanschouwen zijn.