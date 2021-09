Beluister onze podcast De Tribune met Jonas Heyerick en Wim De Coninck

Het WK wielrennen is in het land en dus krijgen we een uur lang wielerklap in onze podcast De Tribune met Jonas Heyerick van wielerblad Bahamontes en ex-doelman en fervent fietser Wim De Coninck. De zilveren en de bronzen medaille van Wout en Remco worden gewikt en gewogen en de juiste strategieën voor de wegrit worden op een presenteerblaadje aangeboden.