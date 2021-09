IOC komt ook voor Winterspelen met "rigoureuze" coronamaatregelen

Thomas Bach heeft in een open brief aangekondigd dat volgende maand de eerste "playbooks" verschijnen, waarin de maatregelen staan die zullen gelden voor sporters, stafleden, journalisten en vrijwilligers.



"Samen met onze Chinese partners en vrienden stellen we alles in het werk om deze Olympische Winterspelen voor iedereen veilig en gezond te maken. De pandemie is verre van over", laat Bach weten.



"Net als in Tokio nemen we rigoureuze maatregelen tegen het coronavirus, om de gezondheid en veiligheid van alle olympische deelnemers in Peking te waarborgen. Daarbij laten we ons nog steeds leiden door de wetenschappelijke adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en internationale experts."



Naar verluidt worden de maatregelen in China nog een stuk strenger dan afgelopen zomer tijdens de Olympische Spelen van Tokio. De Winterspelen beginnen volgend jaar op 4 februari en duren 16 dagen