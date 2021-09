3 years and counting: Rode Duivels blijven nummer 1 op FIFA-ranking

Brazilië, de nummer twee op de FIFA-ranking, verkleint de kloof in het klassement wel een beetje. Het verschil bedraagt nu 20 in plaats van 24 punten (1832 tegen 1812).

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt.

Sinds de invoering van de ranking in 1994 kon enkel Brazilië langer de ranglijst aanvoeren: tussen juli 1994 en april 2001 en tussen juli 2002 en februari 2007.



Sinds de publicatie van de huidige ranking op 12 augustus kwamen de troepen van Roberto Martinez drie keer in actie in de voorronde van het WK 2022 in Qatar. Zowel tegen Estland (2-5), Tsjechië (3-0) als Wit-Rusland (0-1) werd gewonnen.

Engeland (1755 punten) wipt in het nieuwe klassement over wereldkampioen Frankrijk (1754 punten) naar de derde plaats. Europees kampioen Italië (1736 punten) behoudt de vijfde stek voor Argentinië.

De volgende afspraak voor de Belgen wordt de Final Four van de Nations League, met op 7 oktober de halve finale tegen Frankrijk in Turijn. Drie dagen nadien staat de match om goud/brons op de agenda tegen Spanje of Italië.