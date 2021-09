Servië kroont zich nog maar eens tot Europees kampioen 3x3-basketbal

Servië had in de EK-finale weinig moeite met Litouwen. Dejan Majstorovic, Miroslav Psajlic, Aleksandar Ratkov en Mihailo Vasic waren met 20-14 duidelijk te sterk. De derde plek ging naar Polen, dat Rusland klopte met 18-19.

Ook de 3x3 Belgian Lions waren op het EK in Parijs al op Servië, de nummer 1 van de wereld gebotst. Hun toernooi eindigde zo in de groepsfase. Voor Servië is het de derde titel op rij na zeges in Debrecen in 2019 en Boekarest in 2018. In 2020 werd het EK in Antwerpen afgelast door het coronavirus.

Bij de vrouwen veroverden de Spaanse vrouwen hun eerste titel. Marta Canella, Aitana Cuevas, Vega Gimeno en Sandra Ygueravide klopten Duitsland in de finale met 16-12. Tweevoudig kampioen Frankrijk moest vrede nemen met brons, na een 19-13-zege tegen Rusland.