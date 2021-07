Mercedes-teambaas: "Stoffel Vandoorne verdient een plekje in de Formule 1"

Er staan nog heel wat races op de kalender, maar toch draait de geruchtenmolen over de stoelendans in de Formule 1 al op volle toeren.



Vooral bij Williams lijken er kansen te komen in 2022: uitblinker George Russell zou volgend seizoen de ploegmaat worden van Lewis Hamilton bij Mercedes, Nicholas Latifi dreigt dan weer zijn zitje kwijt te spelen.

Nyck de Vries, in 2019 kampioen in de Formule 2 en momenteel leider in de Formule E, zou op interesse kunnen rekenen van Williams. Maar ook de naam van ploegmaat Stoffel Vandoorne klinkt steeds luider. Onze landgenoot werkte in 2016 bij McLaren nog samen met Jost Capito, momenteel de CEO van Williams.

Mercedes-teambaas Toto Wolff wakkerde de geruchten nog wat aan bij Motorsport.com. De Duitser vindt dat beide rijders een plekje verdienen in de F1. "Ze hebben allebei het talent, de werkethiek en de intelligentie om in de Formule 1 actief te zijn", zei hij.

Toto Wolff zou dan wel zelf op zoek moeten naar twee vervangers voor de Formule E. "Ik kan geen betere rijders wensen, maar ik zou hen nooit de kans ontnemen om in de F1 uit te komen."

Vandoorne is momenteel ook actief als testrijder voor Mercedes. In 2020 leek hij wereldkampioen Lewis Hamilton, na diens coronabesmetting, te mogen vervangen voor de GP van Sakhir, maar uiteindelijk koos Mercedes voor George Russell als invaller.