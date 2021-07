Fausto Masnada houdt wervelbreuk over aan zware val in Wielerweek

Masnada verdedigde in de rittenkoers op Sardinië de kleuren van de Italiaanse selectie. In de rit tussen Oristano en Cagliari ging hij onderuit, in het ziekenhuis werd de wervelbreuk vastgesteld.

De Italiaan moet nu rusten. Hoe lang hij onbeschikbaar is, is nog onbekend. De klimmer telt vijf profzeges op zijn palmares, waaronder een rit in de Giro in 2019.