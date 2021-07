Corona-issues Tokio: geen volk bij marathon, a.u.b. & Vanuatu skipt Paralympische Spelen

Zo roepen het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio en de lokale autoriteiten het publiek uitdrukkelijk op om niet af te zakken naar de marathon en wedstrijden in het snelwandelen. En dat om het aantal besmettingen tegen te gaan.

De marathon en snelwandelraces staan op de agenda in Sapporo, op ruim 800 kilometer ten noorden van Tokio.

Daarbovenop besliste de lokale overheid om de traditionele fakkeltocht in aanloop naar de Spelen niet te laten doorgaan op de openbare weg.

Fans zullen de fakkeltocht in Tokio dus niet kunnen bewonderen langs de weg. Een uitzondering geldt wel op enkele kleinere eilanden, zo bericht nieuwsagentschap Kyodo.

Het coronavirus laait in alle hevigheid op in Tokio en omgeving. De Japanse hoofdstad rapporteerde gisteren 593 nieuwe infecties in de voorbije 24 uur.

In Tokio is tot 11 juli een afgezwakte vorm van de noodtoestand van kracht, nadat op 20 juni na twee maanden enkele versoepelingen waren doorgevoerd. Volgens de lokale pers is de Japanse regering van plan om de huidige noodtoestand tot na de Spelen te verlengen.



Voorts lijkt het er sterk op dat bij de openingsceremonie van de Spelen in Tokio alleen enkele honderden vips aanwezig mogen zijn. Dat schrijft de Japanse krant Asahi Shimbun. Publiek is volgens de krant niet welkom bij de ceremonie op vrijdag 23 juli in het Olympisch Stadion.

Alleen leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sponsoren en hoogwaardigheidsbekleders zouden naar binnen mogen.