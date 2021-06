Rolstoeltennissers Gérard en Vandorpe mogen naar Tokio, net als 9 wielrenners

Gérard en Vandorpe zijn geplaatst op basis van hun ranking, ze mogen in Tokio zowel in enkelspel als in het dubbelspel uitkomen. Dat laatste doen ze als duo.

Over naar de mannen en vrouwen op de fiets: Griet Hoet (slechtziend) en Anneleen Monsieur (pilote) vormen een tandem op de piste en weg. Laurence Van de Vyver (handbike H3) komt op de weg in actie, net als Tim Celen (tricycle T2), Jean-François Deberg (handbike H3) en Maxime Hordies (handbike H1).

Verder mogen ook Diederick Schelfhout (fiets C3, piste en weg), Jonas Van de Steene (handbike H4, weg) en Ewoud Vromant (fiets C2, piste en weg) hun koffers voor Tokio pakken.

Het BPC maakte eerder al de selecties van tafeltennissers Laurens Devos (TT9) en Florian Van Acker (TT11) en boccia-speler Francis Rombauts (BC2) bekend.

Ook het goalbalteam bij de mannen en het team paradressuur, waarvan de samenstellingen nog moeten worden bepaald, zijn reeds zeker van selectie. Nieuwe selecties worden verwacht op 28 juni of 2 juli.