Martinez: "Witsel zeker op EK, Trossard en Boyata zijn twijfelgevallen"

Ook de vriendschappelijke interland tegen Kroatië kwam nog te vroeg voor Axel Witsel, die nog altijd timmert aan de weg terug na een zware enkelblessure. Maar Roberto Martinez twijfelt er niet aan dat de middenvelder tijdens het EK fit zal zijn.

"Axel is heel belangrijk voor ons en zal zeker bij de 26 namen zitten voor het EK", verzekert de bondscoach. "Ik ben onder de indruk van zijn progressie."

Martinez lijkt zich wel zorgen te maken over Leandro Trossard, die zondag voor de oefenmatch tegen Kroatië geblesseerd uitviel tijdens de opwarming. "Op training had hij niets gevoeld, maar tijdens de opwarming ondervond hij hinder aan zijn quadriceps. We wilden geen risico's nemen", klinkt het.

"Hij is zeker een twijfelgeval bij ons, net als Dedryck Boyata. Ook zijn blessure is niet al te ernstig, maar we moeten het toch nog bekijken. Dat zal maandag gebeuren."

"Dan komt ook Kevin De Bruyne bij de groep. Hij zal eerder een traag, opbouwend programma krijgen. De reservespelers Albert Sambi-Lokonga, Brandon Mechele en Zinho Vanheusden blijven zo al zeker tot en met vrijdag bij de groep", aldus de bondscoach.