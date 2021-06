Lewandowski ziet spitsbroeder Milik uitvallen voor EK

Milik was al geblesseerd aangekomen bij de Poolse selectie. In de laatste competitiematch met Marseille had hij 2 weken geleden een blessure opgelopen aan zijn meniscus.

De medische staf deed er alles aan om de 27-jarige spits nog speelklaar te krijgen. Vandaag onderging Milik een laatste test en die was negatief.

Zo ziet sterspeler Robert Lewandowski weer een pion wegvallen bij de Poolse selectie. Ook Piatek (gebroken enkel) is er niet bij op het EK.



Morgen treft Polen nog IJsland in een oefeninterland. Op het EK ontmoeten Lewandowski en co Spanje, Zweden en Slovakije.