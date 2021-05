OFFICIEEL: Hansi Flick volgt Joachim Löw op bij Duitsland na Euro 2020

Flick was de voorbije jaren aan de slag bij Bayern München, waarmee hij grossierde in de prijzen. In april kondigde hij zijn vertrek aan bij de Rekordmeister en werd zijn naam meteen gelinkt aan de Mannschaft. De gesprekken liepen al langer.

De 56-jarige Flick ondertekende een contract tot 2024. Hij was tussen 2006 en het gewonnen WK van 2014 assistent van Löw bij de nationale ploeg. Daarna ging hij aan de slag als sportief directeur bij de Duitse federatie. In de zomer van 2019 belandde hij als T2 van Niko Kovac bij Bayern München.

Toen Kovac enkele maanden later werd ontslagen, nam Flick over. In 2020 leidde hij de Duitse topclub naar de treble titel-beker-Champions League. Ook dit seizoen werd Bayern weer kampioen, maar Flick vond het welletjes. Hij wordt in München opgevolgd door Julian Nagelsmann.

Joachim Löw kondigde in maart aan dat hij na het EK zou stoppen. Hij kreeg in eigen land steeds meer kritiek, onder meer na een vernederende 6-0-nederlaag tegen Spanje in de Nations League.

Duitsland speelt op het EK in de groepsfase tegen Frankrijk (15 juni), Portugal (19 juni) en Hongarije (23 juni), telkens in München.