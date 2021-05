Kijktip: Braziliaanse Ronaldo krijgt docureeks. "Ik ga mijn verhaal vertellen"

Materiaal genoeg om een boeiende docureeks over te maken. De carrière van Ronaldo kende ongekende hoogtes bij onder meer Real Madrid, Inter en Barcelona. Maar ook enorme dieptes door veel blessureleed. Momenteel is de spits aan de slag als voorzitter van de Spaanse club Valladolid.

Het eerste deel van de reeks gaat over zijn huidige functie, getiteld 'El Presidente'. De kijker zal een inzicht krijgen van hoe Ronaldo er op dagelijkse basis de club runt. In zes afleveringen zullen de triomfen en nederlagen van de Braziliaan in zijn eerste seizoen bij Valladolid in beeld gebracht worden. En zullen er parallellen gemaakt worden met Ronaldo's eigen spelerscarrière.