Red Panthers gaan in oktober dubbele confrontatie aan met Nederland

De internationale hockeybond (FIH) lanceerde vandaag een goedgevulde kalender voor de Hockey Pro League. De 3e editie van de prestigieuze competitie loopt van oktober 2021 tot en met juni 2022.

De Red Panthers openen met misschien wel de zwaarste tegenstander. Op 6 en 13 oktober staat Nederland op het menu. Later die maand volgt een dubbele ontmoeting met Duitsland. In 2022 geven de nationale hockeyvrouwen partij aan Argentinië, de VS, Nieuw-Zeeland, Australië, China en Engeland.

Onze Belgische hockeymannen openen op 16 en 17 oktober de competitie tegen Duitsland. In november moet de wereldkampioen afrekenen met Nederland. De Red Lions zitten daarnaast in een groep met Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland, India, Engeland en Spanje. Die laatste is de laatste horde die de Lions moeten nemen om hun titel te verlengen.