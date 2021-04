NBA: Durant is bij comeback meteen van goudwaarde voor de Nets

De Brooklyn Nets moesten het een tijdje doen zonder Kevin Durant en James Harden, maar afgelopen nacht was Durant weer van de partij. In de topper tegen Phoenix, de nummer 2 van de Western Conference, bewees hij zijn waarde.

Durant had drie matchen gemist, maar had weinig tijd nodig om het juiste ritme te vinden. Met 33 punten in 28 minuten loodste Durant, die op de bank begon, de Nets naar de overwinning.

Kyrie Irving deed met 34 punten en 12 assists meer dan zijn duit in het zakje. Door de zege verstevigt Brooklyn zijn leidersplaats in de Eastern Conference.