Zaterdag organiseert Vlaamse Atletiekliga al eerste micromeeting outdoor

De bedoeling van de micromeetings is topatleten de kans te bieden zich te plaatsen voor internationale kampioenschappen of op zijn minst in vorm te geraken door wat wedstrijdritme op te doen nu er nog geen geen normale atletiekwedstrijden zijn toegelaten.

Zaterdag is er een eerste meeting. "We delen het programma op in verschillende, gescheiden tijdsblokken waarbij per tijdsblok 50 atleten en 1 begeleider per atleet worden toegelaten", klinkt het.

"We volgen ook een strikt hygiëne- en testprotocol waarbij de atleten een negatieve PCR-test van minder dan 48u moeten voorleggen en alle andere aanwezigen ter plaatse een sneltest laten afnemen."

Op het programma van zaterdag staat onder meer een 400 meter met Belgian Cheetahs Paulien Couckuyt, Hanne Maudens, Margo Van Puyvelde en Imke Vervaet. Philip Milanov is van de partij in het discuswerpen, wereldrecordhouder Peter Genyn op de 100 meter voor wheelers.