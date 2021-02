"Klopp is vrolijk als het goed gaat en vervelend als het niet loopt"

Liverpool kreeg afgelopen weekend een fikse tik te verwerken met een nieuwe nederlaag in de Premier League, nu tegen Leicester. En dat is geen goeie zaak voor het humeur van Jürgen Klopp. "Ik vind het geen verrassing dat Klopp zo doet", zegt Peter Vandenbempt.

"Dat was ook zo in zijn laatste, moeilijke jaar in Dortmund. Klopp is vrolijk als het goed gaat en is vervelend als het niet loopt. Dat is zo langs de lijn en in interviews. We hebben het beeld van een joviale, goedlachse en ad rem trainer en dat klopt ook, maar er is ook een andere kant."

"Liverpool is de afgelopen jaren terecht overladen met lof, maar nu draait het veel minder. Klopp krijgt nu terechte vragen over hoe het nu moet en ik denk dat hij daar geïrriteerd over geraakt."