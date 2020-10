POLL: Wie maakte de mooiste goal van speeldag 8?

Er vielen afgelopen weekend weer enkele mooie doelpunten in de Jupiler Pro League. Koji Miyoshi blonk uit tegen het KV Mechelen van Geoffry Hairemans, die een staande ovatie kreeg voor zijn goal op de Bosuil. Ruud Vormer borstelde een vrije trap via de paal in het net. Of kiest u voor een van de twee jonkies: Kamal Sowah en Matisse Samoise?