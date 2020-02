Eerste professionele loopteam in België: "Willen gouden tijdperk laten aanbreken"

Moriau: "Zijn maatstaf voor afstandslopen geworden"

Isaac Kimeli is al jaren vaandeldrager van trainingsgroep Olympic Running Team van coach Tim Moriau. Dankzij extra geldschieters wordt dat team nu omgedoopt tot het eerste professionele team voor afstandslopers in België. Runners' lab Athletics Team is de naam.

"We zijn ongeveer acht jaar geleden begonnen", vertelt teambaas Tim Moriau. "We mogen nu wel stellen dat we de maatstaf in eigen land geworden zijn als het op afstandslopen aankomt."

"Het doel is nu om ook bij de massa bekender te worden. We willen ook recreatieve atleten aantrekken en groeien naar een model zoals in het wielrennen en meer bepaald het veldrijden, waar ze het commercieel heel goed aanpakken."

De ambities zijn niet min. "De bedoeling is om een nieuw gouden tijdperk voor de Belgische atletiek te laten aanbreken, geïnspireerd door grote namen zoals Ivo Van Damme, Roger Moens en Vincent Rousseau."