"Een podiumplaats zit er zeker in voor Armand Marchant"

"Zijn zelfdiscipline is onbeschrijfelijk"

Armand Marchant presteerde in de eerste reeks in Zagreb al zeer degelijk met een 20e plaats, maar zijn tweede run was helemaal indrukwekkend. Met de beste tijd van alle deelnemers rukte hij in de totaalstand nog op naar de 5e plaats, de beste Belgische prestatie in de geschiedenis.

"Ik had het ergens wel verwacht", reageert ex-skiër Eric Stappers. "Het zat een beetje in de pijplijn, want in de vorige twee Wereldbekermanches was hij ook al in de top 30 geëindigd."

"Armand is een pure krachtskiër en een ijzige ondergrond zoals in Zagreb gisteren is een speeltuin voor hem. Een plaats in de top 15 zat er wel aan te komen, maar een 5e plaats had ik ook niet verwacht."

"Hij dook in zijn eerste run al de top 20 binnen en dat is knap, maar in de tweede run heeft hij iedereen verbluft, in België en internationaal. Dit is gewoon historisch."

Het medische dossier - zijn complexe scheenbeenbreuk in januari 2017 - maakt het verhaal nog wat heroïscher. "Die comeback is medisch gezien al uitmuntend. Armand is iemand die er voor gaat. Hij had een doel en wilde bij de topskiërs horen. Hij heeft er keihard voor gewerkt. Zijn zelfdiscipline is onbeschrijfelijk. Daar moeten we trots op zijn."