Jonathan Legear zet carrière voort bij amateurclub Wezet

Legear, voormalig Rode Duivel, zat sinds midden deze maand zonder club nadat zijn contract bij het Turkse Adana Demirspor werd ontbonden. Legear was er nochtans maar sinds januari aan de slag en had er nog een overeenkomst tot eind dit seizoen. De winger kwam over van STVV, waar hij onder Marc Brys amper aan spelen toekwam.

Jonathan Legear debuteerde in 2004 als prof bij Anderlecht. Hij speelde in België ook voor KV Mechelen, Standard en STVV. In het buitenland droeg Legear het shirt van het Russische Terek Grozny en het Engelse Blackpool.

Nu heeft Legear dus onderdak gevonden bij Wezet. Bij de club uit de eerste amateurklasse tekende hij een contract voor 1,5 seizoen. Bij Wezet vindt hij José Riga terug als coach. Het duo werkte eerder al samen bij Blackpool en Standard.