Koeman: "Blessure Depay is absoluut een streep door de rekening"

Met 6 doelpunten en 8 assists had Lyon-spits Memphis Depay een groot aandeel in de EK-kwalificatie van Nederland. Bovendien heeft Oranje niet meteen een alternatief voor Depay. De blessure van de aanvaller komt dan ook bijzonder ongelegen.

"Het was geen leuke zondag. Dit is slecht nieuws. Memphis heeft de laatste twee jaar bij het Nederlands elftal een ongelooflijk hoog rendement gehad. Hij is een heel belangrijke speler voor ons", zegt bondscoach Ronald Koeman aan de NOS.

Een kruisbandletsel betekent normaal gezien een revalidatie van minstens 6 maanden. De kans dat Depay nog fit raakt voor het EK lijkt dan ook miniem. "De hersteltijd zou voor het komende EK een probleem kunnen zijn. Dat is absoluut een streep door onze rekening. Ook voor Memphis is dit een geweldige klap. Hij wilde er heel graag bij zijn", weet Koeman.

"Laten we hopen dat alle andere jongens fit en gezond blijven. En dan zien we tegen mei hoe het ervoor staat. Nu weet ik niet of het EK wel of niet haalbaar is."