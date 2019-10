Pozuelo staat samen met Zlatan in het Team van het Jaar in de MLS

Racing Genk deed er alles aan om Alejandro Pozuelo zo lang mogelijk in België te houden, maar uiteindelijk zwichtte de Spanjaard toch voor de (Canadese) dollars van FC Toronto. Een keuze die ook sportief goed uitpakte, want met Toronto bereikte hij de finale van de Eastern Conference (die woensdag gespeeld wordt).

In zijn eerste seizoen haalt Pozuelo meteen het Team van het Seizoen, als enige van zijn ploeg Toronto. Los Angeles is de grote slokop in het team, maar enkel Zlatan Ibrahimovic vertegenwoordigt LA Galaxy. Los Angeles FC is met Vela, Atuesta en Zimmerman de hofleverancier.