Australische vlag wappert ook bij de mannen junioren, Ben Wiggins - zoon van - pakt zilver in de tijdrit

13 uur 32. Er komen in deze categorie alsmaar sterkere renners bij. De winnaar rijdt liefst 48 km/u gemiddeld. Alsjeblieft! José De Cauwer.

13 uur 31. De top 5:. 1. Chamberlain in 28'29" 2. Wiggins +24" 3. Leidert +34" 4. Nordhagen +37" 5. Bush +50" .

13 uur 30. Geen top 5 voor Marivoet. Als allerlaatste is ook Marivoet binnen. Hij heeft het beter gedaan dan Sentjens, maar valt toch net buiten de top 5. Marivoet is 7e op 57" van de nieuwe wereldkampioen. .

13 uur 30. Marivoet is 7e, Goud voor Chamberlain.

13 uur 27. Goud voor Chamberlain, zilver voor Wiggins. Wiggins verliest uiteindelijk nog 20 extra seconden op Chamberlain, de nieuwe wereldkampioen. De Brit is wel knap 2e. .

13 uur 27. De tijd van Chamberlain is weg op 150m van de finishlijn. De Australiër heeft een geweldige klim gereden. .

13 uur 26. Ben Wiggins is bezig aan de slotkilometer. De klok tikt genadeloos weg in het nadeel van de Brit. .

Marivoet 6e aan tussenpunt 2. Aan tussenpunt 2 komt Marivoet niet echt in de buurt van de podiumplaatsen. De medailles zullen vandaag wellicht van Evenepoel en Van Aert moeten komen straks. . 13 uur 24.

13 uur 22. Chamberlain neemt optie op goud. De boomlange Oscar Chamberlain heeft op de kasseien nog wat meer afstand genomen van Leidert. Hij is liefst 34 seconden sneller dan de Duitser, goed voor 28'29". .

Wiggins vs. Chamberlain. We hebben een duel, want Wiggins volgt aan tussenpunt 2 op 4 tellen van Chamberlain. . 13 uur 21.