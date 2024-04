BEKIJK - Italiaan Giovanni Lonardi zegeviert in Turkije na declassering van Danny van Poppel

De Italiaan Giovanni Lonardi heeft de derde etappe in de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. In de sprint van het peloton was het Danny van Poppel die als eerste over de streep bolde, maar de Nederlander van Bora werd gedeclasseerd.

Een groepje van 4 renners kreeg in de 3e etappe een bonus van zo'n 2 minuten, maar de sprint ontlopen lukte niet voor het dappere kwartet. Op een klimmetje 35 kilometer voor de streep ontplofte de koers in de kopgroep én in het peloton.

Voorin was het Filippo Conca die het hazenpad koos, in de achtervolging was het onder meer onze landgenoot Lennert Teugels die zich roerde. Alle krachtsinspanningen ten spijt kwam alles toch weer samen voor de finale.

In een chaotische en linke sprintvoorbereiding in de (te) smalle straten van badplaats Marmaris was het de adem inhouden, maar de renners haalden zonder kleerscheuren de streep.



In de aangekondigde massasprint toonde Danny van Poppel zich de snelste, al maakte de Italiaan Giovanni Lonardi meteen misbaar richting de Nederlander. En terecht, zo bleek even later, wan de sprinter van Bora werd gedeclasseerd. Lonardi is ook de nieuwe leider in het klassement.