Vluchter Brambilla wint slotrit en steekt ook eindzege op zak in de Haut Var

Het zestiental bleef nooit echt lang samen door de vele hoogtemeters en al snel werd duidelijk wie de betere klimmersbenen had. De groep brak op de 2e beklimming van de dag, de Col de Braus, in tweeën en bouwde zijn voorsprong uit tot 3 minuten op het peloton.

De slotetappe in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var was er een om duimen en vingers bij af te likken. Een heuvelachtig parcours met 3 cols van 1e categorie moest beslissen wie de eindzege op zak mocht steken, want in het klassement lagen ze nog op een zakdoek van elkaar.

Brambilla is sterkste bergop, beulswerk van Israel Start-Up Nation komt te laat

Leider Michael Woods en Israel Start-Up Nation voelden het gevaar van Molard, Madouas, Hart en Brambilla in de kopgroep (alle 4 stonden ze op minder dan 20 seconden in het klassement) en zetten alle zeilen bij om het tij te doen keren.



Maar het beulswerk van Impey, Neilands en Dan Martin kwam achteraf gezien te laat. Mede door Bruno Armirail, die zich in de kopgroep 40 kilometer lang helemaal leeg reed voor Madouas en Molard.



Op de Col de la Madone kwamen de echte waardeverhoudingen helemaal naar boven: Madouas versnelde en alleen Brambilla en Hart konden volgen. Wanneer Brambilla nog eens op de trappers ging lopen, moest de Brit passen.



Ondertussen was de voorsprong van de 2 koplopers al geslonken tot 1'30", maar toen wisten we al dat de winnaar vooraan zat. Madouas en Brambilla bleven nog even samen, maar op een van de uitlopers van de Col de la Madone liet de Italiaan de Fransman achter.



Het werd nog even spannend toen in de slotkilometers het groepje van Mollema en Woods nog erg dichtbij kwamen, maar uiteindelijk mocht Brambilla de handen in de lucht gooien en de dag- en eindzege in deze Tour du Var op zijn naam schrijven.