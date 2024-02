Ook 2e rit in Ruta del Sol wordt geschrapt, rit van vrijdag wordt plots een tijdrit

Ook donderdag zal er door boerenprotesten niet gekoerst worden in de Ruta del Sol. De etappe van vrijdag wordt aangepast naar een korte tijdrit, terwijl de renners zaterdag een kortere rit met lussen zullen afwerken.

De protesten van misnoegde landbouwers houden nu ook Spanje in de ban en daar ondervindt zelfs de Ruta del Sol de gevolgen van.



De etappe van woensdag werd omwille van de protesten al aangepast. Door de blokkades waren er immers niet voldoende politieagenten beschikbaar. De organisatie heeft beslist om de rit van donderdag bij voorbaat ook al te schrappen.

Vanaf vrijdag zal er normaal gezien wel weer gekoerst worden. In plaats van een rit in lijn van 163 kilometer krijgen we een tijdrit van 5 kilometer.



Ook het traject van de zaterdagrit wordt aangepast. Geen rit van 166 kilometer, wel eentje van 100 kilometer op een veeleisende lokale stadsomloop.

Voor heel wat renners die gehoopt hadden in de Ruta del Sol hun voorjaarsconditie aan te scherpen, is deze gang van zaken behoorlijk dramatisch. Onder meer Tim Wellens, Victor Campenaerts, Oliver Naesen, maar ook Juan Ayuso zien hun voorbereiding op deze manier in de war gestuurd worden.