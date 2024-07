Peloton gaat bijna collectief verkeerde kant uit, Jordi Meeus sprint met gemak naar zege in Ronde van Wallonië

Van een zwart gat na de Tour de France is geen sprake voor wielerfans. Vijf dagen lang is er koers in het zuiden van ons land tijdens de Ronde van Wallonië.

Jordi Meeus: "Geen Tour voor mij dit jaar, ik heb goed kunnen voorbereiden op de laatste helft van het seizoen. Deze overwinning toont dat de vorm in orde is. Zonder mijn team was het niet mogelijk geweest. Er zijn hier niet veel sprinters, dus veel ploegen wilden wegrijden. Het was een heel zware finale, maar ik ben heel tevreden met mijn overwinning. Hopelijk kan ik morgen de trui houden. Het doel was om een etappe te winnen en dat is gelukt. Nu proberen we er nog eentje te winnen."