Andrea Bagioli boekt eerste zege in 1,5 jaar, eindzege in Wallonië is voor Filippo Ganna

Chaos troef in de slotrit van de Ronde van Wallonië in en rond Aubel. Op iets minder dan 30 kilometer ging het al mis, toen Mauro Schmid van het peloton rechtdoor ging, de anderen volgden de (flaterende) tv-motor. De koers moest even stilgelegd worden om alles weer uit te klaren.



Diezelfde Schmid zou het in de finale ook nog eens proberen met een échte ontsnappingspoging, maar het was zijn ploegmaat Andrea Bagioli die op 3 kilometer van het einde de goeie te pakken had, samen met vluchtersmaatje Stephen Williams.



Omdat er geen lijn zat in de achtervolging konden de twee het peloton net afhouden. In de sprint bleek Bagioli geen enkele moeite te hebben met Williams.

In het peloton baalde Arnaud De Lie andermaal na zijn 3e plaats, al kan hij vertrouwen halen uit zijn goeie conditie, die in de 2e etappe ook beloond werd met winst.



Wie zeker vertrouwen uit deze Ronde van Wallonië gehaald zal hebben, is eindwinnaar Filippo Ganna, die zowel de openingsetappe als de tijdrit wist te winnen en getoond heeft klaar te zijn voor het WK, zowel op de weg als tegen de klok.